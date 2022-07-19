Українці через війну знову почали масово їхати до Польщі: з яких міст особливо багато біженців

У Польщі знову активізувався потік українців, які тікають від війни.

На варшавський вокзал знову почало приїздити чимало українців, особливо з Маріуполя та Вінниці.

Про це заявила директорка Камілійської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, котра організовує допомогу українцям, які прибувають у Варшаву.

У соціальних мережах вона розмістила допис із закликом про допомогу з водою та харчами. За її словами, передусім необхідна бутильована вода та суха провізія, яку люди, які проїжджають через польську столицю, можуть взяти з собою.

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" Ми і далі потрібні, без вашої підтримки ми не зможемо їм допомагати. Людей на в окзалах за останні дні більшає. Волонтери б'ють на сполох... Люди голодні та втомлені... Наближається спека, потрібна буде вода і їжа" , - сказала вона TVN Warszawa.

За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі до України повернулося 29,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання Карти поляка.

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