Українці допомагали майже сотні нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі

Найбільшу групу порушників кордону складали громадяни Афганістану, Сирії та Іраку.
З території Білорусі до Польщі протягом доби 18 березня намагалися потрапити 90 нелегальних мігрантів з Азії та Африки. Допомагали їм в цьому 4 громадян України.
Про це повідомила польська Служба охорони кордону у своєму Twitter.
Нелегалів було зупинено в районі прикордонних застав Біловежа, Мельник та Черемха.
Найбільша група порушників кордону (31 особа) складалася переважно з громадян Афганістану, Сирії та Іраку. Окрім того, серед затриманих того дня були громадяни африканських країн Судану та Ємену.
Польські прикордонники також повідомили, що за сприяння нелегальному перетину кордону затримано 4 громадян України.
W dn.18.03 dopróbowało nielegalnie przedostać się z90 os.-m.in.:ob.Jemenu i Sudanu.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 19, 2023
Najwięcej na odcinku #PSGBiałowieża - 31 os.-ob.Afganistanu,Syrii,Iraku. #PSGMielnik i #PSGCzeremcha -zatrzymano 4 kurierów-ob.Ukrainy pic.twitter.com/WgzONg1KPe
Нагадаємо, восени 2021 року після спровокованої режимом Лукашенка міграційної кризи різко виріс потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь. Польща після штурму кордону мігрантами із Білорусі у жовтні 2022 року добудувала 187-кілометрову стіну на кордоні з РБ.
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