Українці допомагали майже сотні нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі

З території Білорусі до Польщі протягом доби 18 березня намагалися потрапити 90 нелегальних мігрантів з Азії та Африки. Допомагали їм в цьому 4 громадян України.

Про це повідомила польська Служба охорони кордону у своєму Twitter.

Нелегалів було зупинено в районі прикордонних застав Біловежа, Мельник та Черемха.

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Найбільша група порушників кордону (31 особа) складалася переважно з громадян Афганістану, Сирії та Іраку. Окрім того, серед затриманих того дня були громадяни африканських країн Судану та Ємену.

Польські прикордонники також повідомили, що за сприяння нелегальному перетину кордону затримано 4 громадян України.

W dn.18.03 dopróbowało nielegalnie przedostać się z90 os.-m.in.:ob.Jemenu i Sudanu.

Najwięcej na odcinku #PSGBiałowieża - 31 os.-ob.Afganistanu,Syrii,Iraku. #PSGMielnik i #PSGCzeremcha -zatrzymano 4 kurierów-ob.Ukrainy pic.twitter.com/WgzONg1KPe — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 19, 2023

Нагадаємо, восени 2021 року після спровокованої режимом Лукашенка міграційної кризи різко виріс потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь. Польща після штурму кордону мігрантами із Білорусі у жовтні 2022 року добудувала 187-кілометрову стіну на кордоні з РБ.

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