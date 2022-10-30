"Українці довели їхню ефективність": Польща отримала перші "Байрактари" для свого війська (фото, відео)

Польща замовила ці безпілотники ще до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Польська армія отримала на озброєння перші турецькі безпілотники Bayraktar TB2.

Про це заявило міністерство оборони Польщі у своєму Twitter.

Відомо, що контракт на поставку "Байрактарів" Польща підписала ще у травні 2021 року.

"Починаємо процес оснащення військових частин "Байрактарами". Ми замовили ці безпілотники до російської агресії в Україні (до повномасштабного вторгнення РФ до України. - Ред.). Сьогодні передали бійцям 12-ї бази БПЛА перші одиниці безпілотних комплексів", - наголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак і додав, - "Без безпілотників немає сучасної армії. Високу ефективність техніки довели українці, які використовували ці сучасні дрони для захисту від росіян".

У коментарях для польських ЗМІ він заявив, що військовослужбовці вже пройшли навчальні курси у Туреччині.

Wicepremier @mblaszczak przekazał dziś żołnierzom 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych pierwsze egzemplarze bezzałogowych systemów #Bayraktar TB2. pic.twitter.com/WdB0N3dgZH — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 28, 2022

.@TeleexpressTVP | Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów — mówił wicepremier @mblaszczak podczas przekazania dronów #Bayraktar żołnierzom. Wysoką skuteczność sprzętu udowodnili , którzy wykorzystywali te nowoczesne drony do obrony przed Rosjanami.pic.twitter.com/9FffSKcig5 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 28, 2022

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що його країна витрачає мільярди на оборону для того, "щоб у школах потім не розмовляли російською".

Як повідомлялося, у липні Польща відкрила збір на Bayraktar для українського війська. Натомість турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть українській армії "Байрактар", на який поляки збирали гроші. Донати передали на потреби України.

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