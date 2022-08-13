Українці двічі на місяць можуть безкоштовно полетіти до Канади

Українці, які через війну вирішили переїхати до Канади, можуть зробити це безкоштовно. Таку можливість надає фонд Ukraine2Canda Travel Fund, двічі на місяць організовуючи безоплатні рейси для українців з різних європейських міст. Як отримати таку можливість - в матеріалі ТСН.ua

Як зазначають у фонді планується таким чином відправити до Канади 10 тисяч українців. На кожен рейс надається по 300 безоплатних квитків, які можна отримати після відповідної реєстрації по черзі.

Що потрібно для отримання права на безкоштовний переліт

Кінцевим пунктом призначення має бути Канада.

Потрібно мати дійсну візу CUAET.

Потрібно бути готовими вилетіти до Канади протягом 60 днів після реєстрації.

Не подавати заявки на безкоштовні квитки від інших організацій.

Як зареєструватися на безкоштовний рейс до Канади

Зареєструватись на безкоштовний рейс до Канади можна буде на сторінці фонду, Чергова реєстрація відкриється 15 серпня о 17.00.

Для в'їзду до Канади кожний пасажир повинен мати дійсні проїзні документи, у тому числі:

паспорт,

ділову візу або електронний дозвіл на поїздку (ETA),

проїзний документ на одну поїздку, якщо паспорт/віза недоступні,

статус вакцинації проти COVID-19. Власники канадсько-української візи з дозволом на екстрену поїздку (CUAET) звільнені від вимог Канади щодо вакцинації проти COVID-19, але вони повинні відповідати всім іншим вимогам громадської охорони здоров'я для поїздки,

для дітей – письмову згоду іншого з батьків з їхніми контактними даними та фото паспорта (нотаріальне засвідчення необов’язкове).

Протягом тижня після реєстрації із зареєстрованими зв’яжуться для уточнення деталей польоту. Якщо заявка буде схвалена, відповідь потрібно чекати до 5 вересня.

Під час реєстрації можна вказати бажане місто вильоту та прибуття і вам підберуть оптимальний варіант. Вильоти відбуваються з різних міст Європи, про це повідомляється окремо на сторінці фонду.

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