"Українці мають отримати ракети ATACMS": Борис Джонсон вразив відвертістю російських пранкерів

Пранкери зателефонували Борису Джонсону, який закликав "допомогти Україні знести Кримський міст", а також заявив, що нібито готовий очолити Іноземний легіон в Україні.

Колишнього прем'єра-міністра Великої Британії Бориса Джонсона розіграли російські пранкери Володимир Кузнєцов (Vowan) і Олексій Столяров (Lexus). Джонсон відверто поговорив з ними, вважаючи, що йому зателефонував відомий французький економіст і політик Жак Атталі.

Про це пише польська Rzeczpospolita.

Так звані "Вован" і "Лексус" зазвичай телефонують світовим політикам, видаючи себе за глав держав, або відомих осіб та виводять співрозмовників на відверте спілківання, щоби ті чесно висловилися.

Під час розмови із пранкерами Джонсон заявив, що українці повинні отримати ракети ATACMS, адже потребують такої зброї, що допоможе "знищити Кримський міст". На його думку, Україна повинна мати право атакувати цілі в Росії ракетами великої дальності.

"Нам слід передати їм (ЗСУ - ред.) ракети ATACMS. Ми маємо допомогти їм знести Керченський міст, ми маємо дати українцям засоби , щоб поставити Крим під загрозу", - заявив Джонсон.

Ба більше, британський прем'єр наголосив, що Україні потрібна масова мобілізація.

"Українська армія, ветерани, яких я бачив, - це люди досить солідні в роках, зрілі хлопці, і вони ще не призвали багатьох своїх молодих людей", - зазначив Джонсон.

Пранкери також вивели Джонсона на несподівані заяви. Зокрема, він заявив, що міг би стати військовим командиром, якби мав генеральське званя.

"Я настільки завзятий прихильник України, наскільки ви можете собі уявити. І мені часто хотілося б бути обдарованим у військовій справі, щоб я міг піти та очолити Іноземний легіон в Україні, якби я був генералом", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже заявляв про свою підтримку наступу ЗСУ на Курщині. Він закликав надати нашим військовим право безперешкодно застосовувати далекобійну зброю.

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