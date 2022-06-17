Українці можуть розраховувати на постійну підтримку Європейської комісії на шляху до членства в ЄС - очільниця Єврокомісії

Українці можуть розраховувати на постійну підтримку Європейської комісії на шляху до членства в ЄС - очільниця Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після того, як Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Глава держави висловив вдячність за рішення надати Україні статус кандидата в ЄС.

Про це голова Єврокомісії написала на своїй сторінці у Twitter.

Високопосадовиця ЄС наголосила, що Україна та її народ може розраховувати на Європейську комісію на своєму шляху до членства в ЄС.

"Я була дуже зворушена привітними слова президента України сьогодні по телефону після нашої рекомендації надати Україні статус кандидата. Українці можуть розраховувати на постійну підтримку Єврокомісії, коли вони рухаються на шляху до Європейського Союзу", - йдеться у дописі політикині.

Примітно, що президентка Єврокомісії опублікувала відповідний допис із світлиною, на якій вона одягнута в кольори українського прапора.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно пропонує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Зауважимо, остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня. 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.

Україна - кандидат у члени ЄС: як держава виборювала це рішення

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