Українці можуть втратити посвідку на проживання в одній із європейських країн: у якій саме і чому

До біженців з України та інших держав хочуть ставитися "на рівних".

Українці ризикують втратити посвідку на проживання в Норвегії. Це станеться у тому випадку, якщо вони їздять додому.

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії.

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Як стало відомо, Міністерство юстиції та громадської безпеки сьогодні видало інструкції Норвезькому імміграційному управлінню (UDI), які дозволяють скасовувати тимчасовий колективний захист, якщо українці їдуть до України.

"Це випливає із загальної інструкції Міністерства юстиції та громадської безпеки UDI, згідно з якою іноземні громадяни, яким було надано захист у Норвегії, можуть втратити посвідку на проживання, якщо вони повернуться до країни, з якої вони виїхали", – зазначається у повідомленні.

Досі від цієї інструкції діяв виняток для українців з тимчасовим колективним захистом. Наразі він скасовується, тож українці більше не зможуть їздити додому без наслідків.

"Якщо українці, які отримали тимчасовий колективний захист, їздитимуть туди й назад між Норвегією та Україною, це може вказувати на те, що вони більше не потребують захисту в Норвегії. Тепер я хочу ставитись до українців та інших національностей на рівних з погляду наслідків таких поїздок", – заявила міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

Поїздки, здійснені до набрання обмеження чинності, не тягнуть за собою анулювання посвідки на проживання. Утім, в особливих випадках відвідування країни походження, як і раніше, буде дозволено.

Раніше стало відомо, скільки українців виїхало за кордон через війну.

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