Американські генерали пояснили, як війна в Україні вплине на НАТО

Американські генерали у відставці та інші учасники дискусії в аналітичному центрі "Проєкт американської безпеки" заявили, що Україна демонструє НАТО, якою буде війна в майбутньому. Вони також зазначили, що російсько-українська війна може завершитися непередбачуваним чином.

Про це пише Голос Америки.

Експерти вважають, що інноваційні дії українців у протистоянні російській війні показують країнам НАТО, як у майбутньому будуть розвиватися війни, і надають цінні уроки для протистояння агресорам.

На обговоренні йшлося про майбутнє НАТО після завершення російсько-української війни. Хоча альянс вже багато років працює над стратегічним баченням свого майбутнього, реалії цієї війни можуть суттєво змінити ці плани, зазначили організатори дискусії.

Метью Воллін, головний операційний директор ASP і експерт зі стратегії національної та ядерної безпеки, а також відносин між США та Росією зазначив, що війна в Україні демонструє технологічну революцію, зокрема у сфері безпілотників зі штучним інтелектом. Він відзначив лідерство України та успішні досягнення, такі як випробування першої української балістичної ракети.

Він звернув увагу на нещодавню заяву колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який вважає, що автономні системи, здатні контролювати безпілотники, радикально змінюють військову справу. Міллі підкреслює, що війна стимулює інновації, і майбутні конфлікти більше не зосереджуватимуться на кількості військ чи техніки, а на автономних системах зброї та потужних алгоритмах.

Марк Міллі попереджає, що США не готові до майбутнього, де автономні системи і дрони відіграють ключову роль. Він вказує, що реактивні літаки, кораблі та танки США не оснащені для захисту від дронів і що Пентагон недостатньо активно впроваджує штучний інтелект. Міллі зазначає, що Росія використовує безпілотники з штучним інтелектом проти України, а Китай проводить велику військову реструктуризацію з акцентом на технології.

Міллі підкреслив, що США потрібно швидко змінити курс, реформувати збройні сили і навчити солдатів використовувати безпілотники та штучний інтелект, щоб залишатися провідною світовою державою. Інакше нові технології можуть бути використані зловмисниками для атак на США.

Генерал-лейтенант Дуглас Лют зазначив, що США слід оцінювати свою допомогу Україні не лише з огляду на надані ресурси, але й з урахуванням потреб України. Він підкреслив, що Україна проявила себе як відповідальний військовий партнер. Метью Воллін додав, що війна в Україні демонструє, що якість важливіша за кількість, і що США та їх союзники повинні швидко впроваджувати інновації в технологіях і тактиці. Без цього, на його думку, країни не будуть готові до наступного конфлікту, зокрема з Китаєм.

Нагадаємо, українські сили успішно випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Президент Зеленський не розкрив подробиць випробування, але підтвердив його успішний результат.

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