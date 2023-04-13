Українці постраждали в ДТП у Польщі: автобус з’їхав у рів і перекинувся (фото)

Аварію могла спричинити невдала спроба водія не зіткнутися із сарною, яка перебігала дорогу.

Пасажирський автобус Flixbus сполученням Івано-Франківськ-Познань потрапив у ДТП в ніч проти 13 квітня внаселеному пункті Eлжбецін на південному заході Польщі.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

Автобус із 16 людьми в салоні з’їхав у рів і перекинувся. Внаслідок аварії троє українських громадян зазнали травм і їх доставили до лікарні.

Речник поліції міста Буско-Здруй Томаш Півоварський уточнив, що інформація про аварію на дорозі національного значення №73 в Eлжбеціні надійшла близько 6:00 (за Києвом). Ймовірною причиною ДТП стало те, що водій автобуса намагався не збити сарну, яка перебігала дорогу. Керманичу не вдалося успішно здійснити маневр, тож транспорт з’їхав з дороги і перекинувся.

За даними поліції, автобус прямував через Львів, Жешув, Кельце і Лодзь до Познані. Усі 16 осіб, що були у транспорті, – громадяни України.

Зауважимо, що обидва водії автобуса були тверезими.

Фото: wyborcza.pl

Нагадаємо, 11 квітня у польському Мисловіце зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого до лікарні забрали двох українців із травмами різної важкості.

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