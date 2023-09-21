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Українці потрапили у смертельну ДТП в автобусі в Чорногорії: деталі, фото

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Українці потрапили у смертельну ДТП в автобусі в Чорногорії: деталі, фото

ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda

Одному з постраждалих українців довелося ампутувати кінцівку.

У Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом на трасі Цетинє-Будва, у якій постраждали, зокрема, і українці. Жертвами аварії стали щонайменше двоє людей.

Про це видання Pobjeda повідомило 20 вересня.

Автобус у Чорногорії раптово з'їхав з дороги та впав у прірву. За даними правоохоронців, аварія сталася внаслідок того, що з невідомої причини водій не впорався з керуванням. Тож автобус прорвав захисну огорожу та впав в прірву завглибшки 20 м.

ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda / ©
ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda

Що відомо про постраждалих у ДТП в Чорногорії

У момент аварії в автобусі перебували від 30 до 35 пасажирів. На місці загинули громадянин Великої Британії та 19-річна громадянка Чорногорії.

Постраждали кілька громадян України. Один з українців отримав важкі тілесні ушкодження і йому ампутували ліву кінцівку. Зараз чоловік перебуває в дуже важкому стані в реанімації.

За наказом прокурора Головної державної прокуратури в Цетинє, водія автобуса арештували за підозрою у порушенні безпеки дорожнього руху.

ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda / ©
ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda
ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda / ©
ДТП з автобусом у Чорногорії / Фото: Pobjeda

До слова, українці постраждали в аварії з автобусом в Австрії 19 вересня. Транспортний засіб перекинувся поблизу села Міхельдорф. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще десятки постраждали.

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Дата публікації
Перегляди
3463
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