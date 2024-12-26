Українці ще рік зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у Литві: подробиці

Українські біженці у Каунасі в 2025 році зможуть їздити зі знижкою у громадському транспорті. Аналогічні рішення були ухвалені й іншими великими містами Литви.

Про це повідомило LRT.

Біженці з України, які прибули після початку російського повномасштабного вторгнення, будуть отримувати 99% знижку на придбання строкових електронних квитків для проїзду автобусами та тролейбусами протягом усього наступного року.

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Для користування пільгами, необхідно надати цифровий дозвіл на тимчасове проживання в Литві, виданий Департаментом міграції, а також документ, що посвідчує особу, виданий Україною.

Рішення було схвалено в грудні як частина програми підтримки українців, що вимушено перебувають у Литві.

Нагадаємо, Литва підтримує ідею Франції щодо можливого відправлення військ західних країн до України без дозволу усіх-країн членів НАТО.

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