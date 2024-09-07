Українці у Німеччині мають працювати: Шольц закликав шукати рішення для працевлаштування біженців

Канцлер Німеччини вважає неприпустимим, що кваліфіковані фахівці з-поміж українських біженців отримують допомогу від держави і не працюють.

Федеральний канцлер Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які отримали притулок у Німеччині, якнайшвидше влаштуватися на роботу. Під час зустрічі зі своїми виборцями у Бранденбурзькому окрузі в суботу, 7 вересня, Шольц підкреслив, що українців підтримують у Німеччині з початку повномасштабної війни, і буде правильно, якщо вони зроблять свій внесок в економіку країни.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung.

Канцлер зазначив, що завдяки програмі федерального уряду Job-Turbo понад 200 тисяч із понад мільйона українських біженців у Німеччині вже отримали роботу. Але цю цифру потрібно збільшити.

"Прийнятно, якщо ви не можете відразу приступити до роботи, на яку маєте право, або спочатку можете працювати лише неповний робочий день. Це розумно в інших країнах і має також застосовуватись до Німеччини", — сказав Шольц.

При цьому канцлер зазначив, що виконати це завдання неможливо без сприяння місцевої влади та роботодавців, оскільки у федеральних землях існує "надто багато паралельних інстанцій", які видають сертифікати про визнання професійних ступенів та кваліфікацій.

"Це нісенітниця. Ми дуже намагаємося скоротити кількість подібних органів. Не може бути так, щоб із 2000 українських лікарів, які хотіли б працювати в Німеччині, дозвіл отримали лише 120", — заявив він.

Шольц закликав роботодавців насамперед "дивитися на людей", а отримання сертифікату "відкласти на потім".

Нагадаємо, німецькі центри зайнятості запровадили нові умови для допомоги по безробіттю. У Німеччині допомогу з безробіття можуть отримати лише постійні резиденти. Нещодавні зміни вплинули на розмір виплат та умови їх отримання з метою покращення підтримки біженців у пошуках роботи та навчання, а також ефективнішого використання фінансових ресурсів.

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