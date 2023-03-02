Українці у Польщі масово починають свій бізнес: які сфери домінують

Війна в Україні призвела до того, що мільйони українців знайшли тимчасовий притулок у Польщі. За даними Служби соціального страхування, компаній, якими керують іноземці, стає все більше. Платниками податків є переважно українці, які працюють здебільшого у сфері будівництва та послуг.

Про це повідомив Себастьян Щурек, регіональний речник Інституту соціального страхування в Ополе.

Останні дані свідчать, що понад 31 тисяча іноземців веде несільськогосподарську діяльність у Польщі. Кожен третій з цих іноземців – українець.

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Польський економічний інститут додав, що серед галузей, у яких українці починають бізнес у Польщі, домінують будівництво (24%), інформація та зв'язок (16%) та послуги (14%).

"Загалом бізнес у Польщі ведуть представники 113 країн. Нині більше третини людей, які започаткували власну справу, декларують українське громадянство. На рубежі січня-лютого цього року на такий крок зважилися аж 11 155 українців. Далі йдуть білоруси (5487) і в'єтнамці (1130).Четверта сила - підприємці, які з німецьким громадянством, яких у реєстрі ZUS було рівно 894", - зазначив Себастьян Щурек.

Кількома сотнями підприємств також керують англійці, болгари, турки та французи.

Як повідомлялося, роботу у Польщі знайшли 84% працездатних українців, які виїхали до сусідньої країни через повномасштабний напад РФ. Біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям.

Нагадаємо, у Польщі роботодавці почали дуже конкурувати за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. Для жінок же найважливішим фактором під час вибору роботи у Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.

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