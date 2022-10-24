Українці у Польщі масово відкривають свій бізнес: у яких сферах реалізовують себе біженці

Тенденція вказує на те, що українці планують залишатися в Польщі на тривалий термін.

Українці в Польщі, які були змушені через повномасштабне вторгнення РФ виїхати за кордон, все активніше відкривають свій бізнес у сусідній країні - за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі.

Про це розповіла експертка Польського економічного інституту Катажина Дембковська, пише businessinsider.com.pl.

За даними експертів, на початку 2022 року в Польщі українцями було зареєстровано 188 підприємств, а нині - близько 2 273. Катажина Дембковська пояснює, що ця тенденція вказує на те, що українці планують залишатися в Польщі на тривалий термін.

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Так, у Польщі українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси. Крім того, українці йдуть на роботу у будівництві, агросекторі, автосервісі.

Те, що українці можуть залишитися у Польщі на тривалий термін свідчить і те, що чимало з них віддали своїх дітей до тамтешніх шкіл і залишилися в країні.

"Можна припустити, що якщо хтось залишився у Польщі до вересня і віддав своїх дітей до школи тут, це важливе рішення щодо вибору місця проживання. Якщо до цього додати рішення про створення фірми, тобто вибір форми заробітку та закріплення джерела доходу, то можна припустити, що ці люди планують пов'язати своє життя з Польщею на більший термін", - додала експертка.

Нагадаємо, у Польщі від 24 лютого працевлаштувалося 430 тисяч українських біженців. За словами керівниці відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марії Кузенко, у Польщі вакансій не бракує, країна має робочі місця і готова забезпечити українців роботою в перспективі.

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