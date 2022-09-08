Українці у Польщі розповіли, коли планують повертатися на Батьківщину і скільки з них залишаться на чужині

Польща - одна з тих країн, яка прийняла найбільше українців від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Серед українців у Польщі провели нове опитування, під час якого запитували про плани громадян на найближчі 3 місяці.

Таке дослідження провели фахівці міжнародного агентства Gremi Personal.

За результатами опитування, кожен п'ятий українець (22,2%), який прибув до Польщі від 24 лютого, має намір повернутися до України протягом найближчих трьох місяців. Ще 25,6% планують залишити сусідню країну і поїхати на батьківщину після того, як скінчиться війна.

Водночас 35% біженців готові залишитися в Польщі на рік. Натомість лише 17% хочуть продовжувати жити у Польщі.

"Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на батьківщину, щойно мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном через низку суб’єктивних факторів — втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та, звісно, через відсутність ризиків для життя", — сказала Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

Експертка додає, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону підштовхують українців перезимувати в Польщі.

Опитування провели серед 1,4 тисячі українців.

За актуальними даними польських прикордонників, від 24 лютого до Польщі з України прибуло щонайменше 6,7 мільйона осіб. У зворотному напрямку від початку російського вторгнення виїхало близько 4,3 мільйона.

Нагадаємо, до польських шкіл пішло майже на 10 тисяч дітей менше, ніж очікувалося. Які причини.

Як повідомлялося, українцям у Польщі безкоштовно дадуть житло з ремонтом та меблями.

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