Українці у Варшаві можуть оформити ID-картки та закордонні паспорти: як це зробити та скільки коштує

Представництво українського ДП "Документ" у Варшаві тепер має повноцінний центр, де громадяни України, які вимушено переїхали до Польщі через напад Росії, можуть подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів та отримати готові паспорти.

Про це йдеться на сайті Warszawa.pasport.org.ua.

У Центрі можна одночасно замовити виготовлення ID-картки (вперше від 14 років) та закордонного паспорта: за 20 робочих днів або за 7 робочих днів. Також можна замовити кожен документ окремо.

Для отримання будь-якої послуги потрібна обов'язкова попередня реєстрація в електронну чергу. Після підтвердження акаунту, громадянин отримає смс-повідомлення на вказаний номер телефону (чат у Viber або Telegram) із талоном, який потрібно буде показати перед процедурою первинної перевірки на отримання послуг.



У стандартному режимі (20 днів) виготовлення обох документів коштує 733 грн (бланки та виготовлення паспорта) й 425 злотих (3 295 грн) - сервісна послуга підприємства. У прискореному режимі (7 днів) доведеться заплатити 1085 грн (бланки та виготовлення паспорта) й 425 злотих за сервісну послугу.



Вартість оформлення тільки закордонного паспорта у стандартному режимі - 733 грн й 335 злотих сервісна послуга підприємства; у терміновому - 1085 грн + 335 злотих.

Вартість оформлення тільки ID-картки у стандартному режимі - 372 грн (бланки та виготовлення паспорта) й 335 злотих (сервісна послуга підприємства); термінове виготовлення - 498 грн + 335 злотих.

ID-картка замість паспорта зразка 1994 року (20 робочих днів) - 372 грн (бланки та виготовлення паспорта) й 335 злотих (сервісна послуга підприємства). Якщо робити у терміновому режимі за 10 робочих днів, це коштуватиме 498 грн і 335 злотих "сервісного збору".

За ID-картку, яку отримують вперше від 14 років, потрібно буде заплатити 335 злотих (платиться тільки за сервісну послугу підприємства).

Наголошується, що у зв'язку з війною в Україні та великою кількістю охочих терміни оформлення та видавання паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів - у звичайному режимі та до 20 робочих днів - у терміновому.

"Оплата послуги здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати необхідно мати смартфон та реквізити своєї банківської картки. Бажано мати картку українського банку. 2. Якщо картка випущена іноземним банком — перевірте можливість здійснення платежів у гривні", - йдеться в повідомленні.

Працює Центр від понеділка до суботи від 10:00 до 19:00. Він відкрився за адресою вул. Aleje Jerozolimskie 179 (примiщення ТЦ Blue City, 2-й поверх).

Нагадаємо, у Польщі запустили проєкт для молоді, який дозволяє поєднувати роботу з навчанням.

Читайте також: