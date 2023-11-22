Українці в Данії нагадали данським парламентарям про Голодомор 1932-33 р.і чому його варто визнати геноцидом

Напередодні вшанування українським народом 90-х роковин Голодомору 25 листопада 2023 року, Український дім в Данії ініціював кампанію з інформування данських парламентарів і суспільстваа щодо Голодомору для визнання данським парламентом Голодомору геноцидом.

Напередодні майбутніх слухань щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу в парламенті Данії у грудні цього року, Український дім в Данії ініціював створення та передачу данським парламентарям символічних предметів та інформаційних листів за підписами активістів та керівників українських організацій в Данії, включаючи Асоціацію українців в Данії та представників українських релігійних організацій.

Сьогодні громадська ініціативна група з визнання Голодомору геноцидом українського народу зустрілась з членами парламентського комітету з питань зовнішньої політики, а за допомогою секретаріату парламенту кожен данський парламентар отримав композицію з п’яти колосків пшениці, як нагадування про зловісний радянський "Закон про 5 колосків", відповідно до якого сотні тисяч українців було вбито або засуджено до ув’язнення в Сибіру. Закон став однією з низки постанов сталінського режиму, які уможливили цілеспрямоване і навмисне вбивство голодом понад 4 мільйонів українців 90 років тому.

Композиція з колосків / Фото Алекс Бенес

Фото Алекс Бенес

"На жаль Данія не має традиції парламентського визнання геноцидів (вірменський геноцид залишається невизнаним у Данії), але сьогодні українська держава і спільнота піднімає серед данських політичних партій дискусію щодо необхідності визнання Голодомору геноцидом українського народу", – зауважила громадська активістка Жанна Шевченко.

Фото Алекс Бенес

"Не можна залишати питання визнання Голодомору геноцидам історикам, бо суспільства повинні брати на себе політичну відповідальність – визнавати злочини радянського режиму, зокрема найбільш прихований злочин радянської влади щодо мільйонів українців 90 років тому.

У 1930-х роках минулого сторіччя від данських політиків, а не істориків, залежало, наскільки значною могла бути допомога Данії українцям. На жаль, попри висвітлення Голодомору у данських медіа, реакція уряду тоді була доволі обмеженою. Сьогодні, коли Данія є лідером серед країн, що підтримують Україну у сучасній війні супроти Росії, ми очікуємо, що данці виправлять цю історичну несправедливість, визнаючи Голодомор геноцидом, і будуть і далі сприяти Україні у постанні справедливості у ХХІ сторіччі", – прокоментувала голова Українського дому в Данії Наталія Попович.

Раніше повідомлялося, що штат Вайомінг став 32-им штатом США, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

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