Українці в Данії відзначили річницю Голодомору ініціативою щодо визнання Росії спонсоркою тероризму (фото і відео)

У День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років українське коммюніті в Данії відзначило масовою ходою центром Копенгагена.

Кількасот українців з палаючими свічками пройшлися від місцевої мерії до будівлі парламенту, де під час мітингу було проголошено про подання петиції до данського парламенту із вимогою визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.

"Наша мета - заблокувати Росії будь-які можливості отримувати фінансування на продовження війни і терору українців - терору, який сьогодні мало чим відрізняється від терору, якого зазнав наш народ 90 років тому під час Голодомору", - сказав голова Асоціації українців в Данії Андрій Кузьмин.

Посол України в Данії Михайло Видойник висловив сподівання, що парламент Данії підтримає звернення українців і визнає те, Росія є державою-терористкою.

"Сподіваюся, що данський парламент, який незабаром сформує коаліцію і почне повноцінно працювати, підтримає наше звернення і визнає те, що очевидно всьому світові - що Росія є державою-терористкою", - сказав Михайло Видойник.

Нагадаємо, депутати федеральних зборів Німеччини готові визнати Голодомор 1932–1933 років геноцидом української нації. Текст документу вже погоджено відповідними органами у Бундестазі та виставлено на голосування у наступну середу, 30 листопада.

Раніше парламенти Ірландії та Молдови визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Парламент Румунії також ухвалив Декларацію про засудження Голодомору в Україні 1932–1933 років.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Кремлі вже офіційно і публічно визнають вбивства цивільних та атаку на енергетику України, щоб таким чином змусити Київ до переговорів. Але світ продовжує дивитися на Україну, яку окупанти змушують мерзнути, і все ще розмірковує, чи визнавати РФ терористом.

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