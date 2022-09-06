Українці в Польщі більше не зможуть обміняти гривні на злоті: коли останній день

Польські банки припиняють приймати гривні для обміну на злоті. Українці можуть встигнути обміняти свої заощадження до п’ятниці, 9 вересня.

Відповідне рішення ухвалено за погодженням з Національним банком України.

Про це повідомляє Національний банк Польщі.

"Narodowy Bank Polski, за погодженням з Національним банком України, повідомляє, що завершується обмін українських гривень (UAH) на польські злоті для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща. Останнім тижнем купівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski буде тиждень від 5 до 9 вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна програма досягла поставлених перед нею цілей і "забезпечила біженцям з України доступ до власних коштів". Так, у 100 відділеннях банку здійснено понад 97 тис. валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і працюють на українського роботодавця віддалено, не будуть платити податки у Польщі.

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