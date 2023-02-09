Українці в Польщі через ревнощі побилися до смерті: загинуло двоє чоловіків, жінка у тяжкому стані

Під час бійки в квартирі перебувало двоє дітей, вони залишилися без батька.
У Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Також тілесні ушкодження отримала 71-річна жінка.
Про це повідомляє видання PAP.
У помешканні під час бійки також перебувало двоє дітей. Трирічна та п'ятирічна дівчинки не постраждали, з ними працюють психологи.
Польські правоохоронці встановили, що бійка сталася між колишнім чоловіком та нинішнім співмешканцем 25-річної жінки. Постраждала 71-річна жінка - її бабуся.
Відомо, що українка разом з дітьми та бабусею переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її колишній чоловік вже проживав у Польщі.
Усі подробиці трагедії встановлює поліція.
Нагадаємо, у Польщі 32-річний українець влаштував стрілянину на залізничному вокзалі у місті Лодзь. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.
Читайте також:
- Досі нікого не покарали: чому затягнулося покарання винного в загибелі в ДТП у Польщі українського студента
- Робота в Польщі для українських біженців без знання мови: варіанти і скільки можна заробити
- Червоний Хрест Польщі знову видаватиме гроші деяким біженцям з України: хто і як може отримати допомогу