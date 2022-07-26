Українці в Польщі можуть отримати ще одну грошову допомогу: хто саме

Українці, які через війну виїхали Польщі, можуть отримати грошову допомогу від неурядової організації «Польська гуманітарна акція» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA.
Важливою умовою отримання цієї допомоги є неотримання будь-якої допомоги від іншої організації протягом 3 останніх місяців.
Хто може отримати допомогу:
Українці, які після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року або після 9 лютого, побоюючись можливості вторгнення виїхали до таких міст Польщі:
- Перемишль,
- Старгард,
- Кошалін,
- Ольштин,
- Бартошице.
Особи чи родини, що відповідають одному з критеріїв:
- самотні жінки;
- розлучений чоловік чи жінка;
- особа з інвалідністю;
- один з членів родини має інвалідність;
- особа пенсійного віку;
- сім’я складається з одного з батьків та дітей;
- вагітні та годуючі матері;
- маєте хронічні захворювання;
- студент;
- неповнолітні, що прибули до Польщі без супроводу дорослих.
Як отримати допомогу
Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися за номером телефону: +48 510 162 826 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00). Розгляд заявки може тривати до 7 днів.
Після реєстрації телефоном потрібно буде особисто подати документи усіх членів родин за такими адресами:
Перемишль: Narodnyj Dim, ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Dom Ukraiński);
Старгард: ul. Marii Konopnickiej 16 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
Кошалін: ul. Józefa Piłsudskiego 6/1 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
Ольштин: ul. Tarasa Szewczenki 1 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych);
Бартошице: ul. ks. Józefa Poniatowskiego 4 (Cerkiew Św. Andrzeja Apostoła).
За детальнішою інформацією можна звертатися на безкоштовну для абонентів польських операторів «гарячу лінію» за номером: 800-105-555, або написати на електронну пошту: feedback.pl@pah.org.pl.
Читайте також: