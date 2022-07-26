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Українці в Польщі можуть отримати ще одну грошову допомогу: хто саме

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Українці в Польщі можуть отримати ще одну грошову допомогу: хто саме

Допомога українцям в Польщі

Українці, які через війну виїхали Польщі, можуть отримати грошову допомогу від неурядової організації «Польська гуманітарна акція» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA.

Важливою умовою отримання цієї допомоги є неотримання  будь-якої допомоги від іншої організації протягом 3 останніх місяців.

Хто може отримати допомогу:

Українці, які  після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року або після 9 лютого, побоюючись можливості вторгнення виїхали до таких міст Польщі:

  • Перемишль,
  • Старгард,
  • Кошалін, 
  • Ольштин,
  • Бартошице.

Особи чи родини, що відповідають одному з критеріїв:

  • самотні жінки;
  • розлучений чоловік чи жінка;
  • особа з інвалідністю;
  • один з членів родини має інвалідність;
  • особа пенсійного віку;
  • сім’я складається з одного з батьків та дітей;
  • вагітні та годуючі матері;
  • маєте хронічні захворювання;
  • студент;
  • неповнолітні, що прибули до Польщі без супроводу дорослих.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися за номером телефону: +48 510 162 826 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00). Розгляд заявки може тривати до 7 днів.

Після реєстрації телефоном потрібно буде особисто подати документи усіх членів родин за такими адресами:

Перемишль: Narodnyj Dim, ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Dom Ukraiński);
Старгард: ul. Marii Konopnickiej 16 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
Кошалін: ul. Józefa Piłsudskiego 6/1 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
Ольштин: ul. Tarasa Szewczenki 1 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych);
Бартошице: ul. ks. Józefa Poniatowskiego 4 (Cerkiew Św. Andrzeja Apostoła).

За детальнішою інформацією можна звертатися на безкоштовну для абонентів польських операторів «гарячу лінію» за номером: 800-105-555, або написати на електронну пошту: feedback.pl@pah.org.pl.

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