Українці змінюють свою думку про поляків: результати опитування

Протести польських фермерів та емоції, які супроводжують війну, серйозно впливають на настрої, а Росія користується історичними страхами – такі головні висновки зі звіту Центру Мєрошевського "Польща і поляки очима українців".

Симпатії українців до Польщі помітно знизилися 2024 року, порівнюючи з попередніми роками.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita, посилаючись на результати дослідження Info Sapiens, яке було замовлене Центром Мєрошевського — рівень позитивного ставлення до Польщі знизився майже вдвічі від початку повномасштабної війни.

2024 року лише 41% українців позитивно ставляться до Польщі, з яких 4% зазначають “дуже добре” ставлення, а 37% — “добре”. Для порівняння, 2022 року позитивно ставились до поляків 83%, а 2023 року — 67%.

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Натомість зросла кількість тих, хто висловлює нейтральне ставлення — від 15% 2022 року до 53% цього року. Крім того, негативно до поляків ставиться 2% українців.

Хоча 34% українців не бачать серйозних проблем у відносинах з Польщею, однак існують основні причини негативу з боку українців:

економічні питання: блокада кордону, зернова криза та конкуренція на аграрному ринку — 29%;

історичні суперечки: Волинська трагедія, постать Степана Бандери та територіальні претензії — 25%;

погане ставлення до українців і біженців — 4%.

“На результати вплинули передусім протести фермерів на кордоні. Для Польщі це питання мало суто політичний вимір, для українців – вимір гідності. Вони витлумачили викидання зерна як неповагу до їхньої праці. Щобільше, це шокувальна асоціація, адже живою травмою українського суспільства є Голодомор”, — пояснює доцентка політології з Університету Миколи Коперника Агнешка Бриц.

Крім того, за словами Бриц, цією темою також скористалась Росія, яка активно поширює свою пропаганду та теорії змови.

Щодо іншого питання 60% українців вважають твердження про намір Польщі окупувати західні регіони України абсолютною брехнею, тоді як 30% допускають, що в цьому може бути частка правди. Ще 4% українців сприймають таке твердження як абсолютну правду.

“Росіяни намагаються вбити клин між поляками та українцями і почали працювати над цією метою задовго до 2022 року. Наситивши соціальні медіа підозрами, що поляки, можливо, хочуть повернути собі західну Україну, вони посіяли зерно, яке сьогодні приносить плоди у формі підозри”, — додає Бриз.

Попри зниження рівня симпатій, Польща залишається одним із лідерів у наданні допомоги Україні. За військову та гуманітарну підтримку українці найбільше вдячні Великій Британії — 34%, Німеччині — 29% та Польщі — 23%.

Крім того, у звіті зазначається, що попри періодичні кризи українці впевнені, що Польща й надалі допомагатиме їм як у відсічі російської агресії — 86%, так і у вступі до Європейського Союзу — 76%.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Дональд Туск остаточно відповів, чи відправлять союзницькі війська до України. Так, з його слів, наразі немає планів щодо направлення союзницьких військ до України. Зокрема, Польща поки що не вдаватиметься до таких дій.

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