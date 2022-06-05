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Урсула фон дер Ляєн розповіла про перспективи вступу України до ЄС

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Урсула фон дер Ляєн розповіла про перспективи вступу України до ЄС

Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського союзу

Європейський союз повинен зробити можливим вступ України до союзу. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це моральним обов’язком.

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі з безпеки GLOBSEC 2022.

"Українці точно знають, яке майбутнє вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, яке належить до сильної демократичної спільноти", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Єврокомісія підтримала створення єдиної платформи, яка об'єднає ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, ОЕСР, G20 та окремих країн для відновлення України.

"Ця платформа управляється і належить Україні. Тому що Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського союзу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має всі шанси щодо швидкого вступу до Євросоюзу.

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