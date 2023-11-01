Українців готуються евакуювати з Сектора Гази: скільки людей у списку

Виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.

МЗС та інші відомства готують евакуацію українців із Сектора Гази після того, як єгипетська влада дозволила виїзд на свою територію через КПП "Рафах".

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Мережі 1 листопада.

Ніколенко повідомив, що на тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС, інші причетні відомства та українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців.

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Наразі у списку охочих виїхати з Гази є 358 українців – здебільшого жінки та діти. З усіма підтримується зв’язок.

Підготовка до евакуації украхнців із Гази

Речник МЗС поінформував, що вже надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видавання дозволів на виїзд із Сектора Гази та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.

Також підготовані документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів, і заброньовано необхідний транспорт.

Україна сформувала групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Газою для допомоги громадянам на місці.

"Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства. Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", – резюмував Ніколенко.

Зауважимо, евакуація українців з Ізраїлю розпочалася ще в перші дні війни там після нападу ХАМАС 7 жовтня. А от евакуація з Сектора Гази досі була неможливою.

Нагадаємо, як повідомив 31 жовтня посол Ізраїлю Михайло Бродський, внаслідок нападу ХАМАС загинули 25 громадян України.

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