Українців не депортуватимуть із США після закінчення терміну візи

Новим статусом зможуть скористатися 30 тисяч українських громадян.

Міністерство внутрішньої безпеки дозволить українцям , які перебувають у Сполучених Штатах, залишатися в країні в рамках гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США.

Тимчасовий захищений статус (TPS) стосується людей, які через закінчення терміну візи змушені повернутися на батьківщину, зруйновану збройним конфліктом або стихійним лихом. Захист обмежується тими, хто вже перебуває у Сполучених Штатах.

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“Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни та безглуздого насильства, тож українці змушені шукати притулку в інших країнах”, – сказав міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, оголосивши про таке рішення.

За даними Інституту міграційної політики, близько 30 000 українців, у яких закінчуються візи, можуть скористатися цим захищеним статусом. Візи видаються на тимчасовій основі та убезпечать їх від депортації.

Щоб отримати таке право, громадяни України повинні постійно проживати в США від 1 березня. Позначення TPS буде діяти протягом 18 місяців.

Таким чином Україна приєдналася до списку з 12 країн , серед яких, зокрема, Південний Судан і Венесуела, які також уже отримали тимчасовий захищений статус.

Раніше Імміграційні та митні служби оголосили, що призупинили рейси з депортації в Україну, посилаючись на "гуманітарну кризу, що триває".

"У зв'язку з гуманітарною кризою, що відбувається в Україні, Імміграційна та митна служба США (ICE) призупинила репатріаційні рейси в Україну. ICE продовжить стежити за поточною ситуацією та вноситиме оперативні зміни за необхідності", - сказав представник агентства.

Нагадаємо, У Раді ЄС домовилися активувати Директиву про тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від війни, котру розпочала Росія. Політичної згоди щодо цього досягли міністри внутрішніх справ або юстиції країн ЄС на своєму засіданні в Брюсселі у четвер, 3 березня.

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