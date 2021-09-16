Українців попередили, що сертифікат у "Дії" для поїздки до Єгипту може не підійти: які треба документи

Українців попередили, що сертифікат у "Дії" для поїздки до Єгипту може не підійти: які треба документи

Код в "Діі" не зчитується пристроями прикордонників.

Вакцинованим українським туристам для поїздки до Єгипту потрібен паперовий сертифікат з QR-кодом або негативний результат ПЛР-тесту.

Про це пише Turprofi.com.ua з посиланням на директора одного з турагентств і єгипетське посольство в Україні.

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Пояснюється, що, згідно з єгипетськими законами, під час перетину кордону туристи мають надати або роздрукований документ про вакцинацію (з QR-кодом), або негативний результат ПЛР-тесту. Утім, наразі громадяни можуть отримати тільки паперове свідоцтво про вакцинацію українською та англійською мовами з печатками, але без QR-коду.

Водночас QR-код доступний нині лише у цифровому сертифікаті в застосунку "Дія", який не зчитується пристроями прикордонників.

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"Наразі Єгипет приймає лише сертифікати, які надаються в роздрукованому вигляді з підписами і печатками та з обов'язковим QR-кодом. Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест на коронавірус. Процес взаємного узгодження сертифікатів вакцинації між Єгиптом і Україною ще не завершений. QR-код в "Дії" наразі не може бути використаний для в'їзду на територію Єгипту", - заявили щодо цього в єгипетському посольстві в Україні.

Тому наразі українцям, які їдуть до Єгипту, рекомендують робити ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до запланованої поїздки.

Нагадаємо, що українські цифрові COVID-сертифікати визнав Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що в Україні також запустили бот з інформацією для подорожей за кордон в умовах COVID-19. Для зручності в месенджері Telegram запрацював бот Corona.Travel.Bot, який оперативно повідомляє про зміни в правилах відвідування країн світу.

ТСН.ua розпитав про COVID-сертифікати у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України. Що це за сертифікат і чи пустять з ним до Європи — читайте у нашому матеріалі.

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За що критикують українські цифрові COVID-сертифікати

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