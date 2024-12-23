Українців у Німеччині у 2025 році можуть чекати важкі часи: що потрібно зробити вже негайно

Українські біженці в Німеччині, особливо ті, хто хоче залишитися в країні, можуть зіткнутися з труднощами через економічні проблеми, вибори та події у Сирії.

Про це пише DW.

В останні тижні в Німеччині спостерігаються швидкі зрушення в економіці та суспільних настроях, що можуть вплинути на українських біженців у 2025 році. Ті, хто планує залишитися в країні надовго, повинні бути готові до нових викликів та змін, що впливатимуть на їхнє подальше життя.

У 2025 році українські біженці в Німеччині можуть зіткнутися з рядом економічних і політичних змін, які суттєво вплинуть на їхнє становище. Це пов'язано з кількома факторами, серед яких зміни на ринку праці, економічна рецесія, політичні зрушення в Німеччині, а також потенційний вплив міжнародної ситуації, зокрема у контексті України та Сирії.

Зміни на ринку праці Німеччини

До осені 2024 року Німеччина переживала дефіцит кваліфікованих кадрів, що створювало сприятливі умови для інтеграції українських біженців на ринок праці. Багато з них, маючи вищу освіту, могли заповнити вакантні місця у різних галузях, що вимагали фахівців. Відповідно, політика уряду була спрямована на підтримку біженців через мовні курси, що дозволяло їм легше влаштуватися за фахом.

Однак до осені 2023 року стало зрозуміло, що цей підхід не дав бажаних результатів. Німецький уряд змінив курс і почав активніше стимулювати українців до працевлаштування, навіть на некваліфіковані роботи, спрощуючи процес пошуку вакансій. Протягом 2024 року відсоток працевлаштованих біженців зріс, але з огляду на економічну ситуацію і поточний спад, ситуація може змінитися. Велику кількість звільнень анонсували великі компанії, такі як Bosch, Ford, Volkswagen, які в найближчі роки зменшать персонал. Це означає, що попит на робочі місця знизиться, особливо для тих, хто не має високої кваліфікації чи володіє мовою на базовому рівні.

Зниження попиту на робочі місця та зменшення готовності компаній наймати нових співробітників може призвести до того, що українські біженці, особливо ті, хто не має достатньо високої кваліфікації або не володіє німецькою мовою, зіткнуться з труднощами у працевлаштуванні.

Зростання економічного неспокою

Останнім часом в Німеччині почав зростати економічний песимізм серед населення. За даними досліджень, значна частина німців почала сприймати біженців як загрозу для добробуту, зокрема через збільшення витрат на соціальну підтримку та інтеграцію мігрантів. Це співпало з побоюваннями щодо рецесії та спаду економіки, що ще більше підсилює невдоволення серед частини населення. У такий ситуації біженці можуть опинитися під тиском, оскільки економічна ситуація в Німеччині впливає на ставлення до мігрантів.

Цей тренд може позначитися на політиці щодо надання соціальної допомоги, зокрема на допомозі Bürgergeld, яку отримують українці та інші біженці. Якщо уряд Німеччини обере більш жорстку міграційну політику після парламентських виборів, біженці можуть бути позбавлені цієї допомоги, що ускладнить їхнє фінансове становище.

Політичні зміни та наслідки для біженців

У лютому 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, і політичні партії вже зараз висловлюють свої наміри щодо міграційної політики. Наприклад, блок ХДС/ХСС, який є фаворитом на цих виборах, виступає проти надання українським біженцям пріоритетної допомоги, такої як Bürgergeld. Це може означати, що українці, які не працюють, будуть позбавлені цієї фінансової підтримки та отримуватимуть допомогу за іншими, менш вигідними програмами.

Дискусія про можливість повернення сирійських біженців на батьківщину після падіння режиму Башара Асада є ще одним важливим фактором. Цей прецедент може вплинути на українських біженців, особливо в разі досягнення миру в Україні. Якщо конфлікт в Україні завершиться, є ймовірність, що уряд Німеччини почне обговорювати умови повернення українських біженців, особливо тих, хто не працює або не має сталого статусу.

Поради для українських біженців

Для українців, які бажають залишитися в Німеччині на довгий термін, важливо якомога швидше інтегруватися в ринок праці. З огляду на економічні та політичні зміни, які очікуються, існує ризик, що безробітні біженці можуть опинитися в незручній ситуації, коли допомога буде значно знижена або скасована. Оскільки попит на роботу зменшується, важливо, щоб українці прагнули знайти роботу, навіть якщо це означає почати з менших за кваліфікацією посад. Це дозволить їм не тільки забезпечити себе фінансово, але й зміцнити свою позицію в Німеччині в разі подальших змін політики.

Загалом, українським біженцям в Німеччині потрібно бути готовими до можливих змін у політичній та економічній ситуації і адаптуватися до нових умов, щоб не опинитися в складній ситуації, коли буде важко залишитися в країні на тривалий термін.

Нагадаємо, дедалі більше біженців з України хочуть залишитися у Німеччині назавжди. Згідно з опитуванням, на сьогодні таких 65%.