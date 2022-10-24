Українців у Польщі попередили про зміни в умовах перебування: чого очікувати

У Польщі анонсували зміни щодо умов перебування українських біженців.

Про це повідомляє польське видання Yavp.pl.

За даними ЗМІ, відповідний проєкт про зміни до закону вже готовий. Передбачається, що біженці з України повинні будуть обов'язково мати номер PESEL. За новими змінами, біженці матимуть 30 днів, щоб подати заявку на PESEL, оскільки все ще не кожен із них має цей документ.

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Станом на PESEL у Польщі отримали вже 1,4 млн українських біженців.

Пропонується також полегшити перетин кордону біженцями з України. Згідно із поправкою, довідка про тимчасовий захист даватиме право особі перетинати польський кордон без необхідності отримання візи багаторазово. Важливо мати проїзний документом.

Також буде запроваджено правову основу для видавання такої довідки для дитини біженців з України, яка народилася на території Польщі під час тимчасового захисту.

Крім того, виїзди біженців з Польщі контролюватиме ZUS та інші муніципальні установи,щоб таким чином уникнути нецільової виплати грошових допомог. Установи отримають доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду з Польщі біженцями з України.

Ще одна зміна передбачає, що українців, які перебувають у Польщі понад 120 днів, зобов'яжуть оплачувати своє проживання в пунктах масового розміщення. Так, ті, хто перебуває у Польщі понад 120 днів, покриватимуть 50% загальної вартості (не більше 40 злотих на день, це 300 грн), а хто перебуває довше 180 днів - 75% витрат (максимум 60 злотих на день, це трохи більше 450 грн.).

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Винятки - люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні або особи, які доглядають за дітьми і не можуть працювати.

Відповідно до поправок, за проживання дітей з України, які перед евакуацією до країни перебували в прийомних сім'ях або в дитбудинках, а у Польщі отримали тимчасового опікуна, виплачуватиметься компенсація в розмірі 40 злотих на день, з можливістю підвищення цієї суми воєводою в окремих випадках.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які повернуться додому на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС і їм не потрібно буде проходити повторну реєстрацію.

Перед тривалою поїздкою до України біженцям потрібно буде повідомити до відповідних органів країни про виїзд з тої чи іншої країни ЄС. Водночас, важливо зазначити, що особа має намір повернутися.

Тим часом віцемаршал Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич висловив обурення тим, що багато українців у Польщі говорять російською, і пропонує навчити їх рідній мові.

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