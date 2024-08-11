Українців з 12 серпня чекають незручності на українсько-польському кордоні: в чому причина

З 12 серпня один з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні буде працювати з ускладненнями. Польща розпочала ремонтні роботи асфальтового покриття на своїй стороні в пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська". Ці роботи можуть вплинути на рух транспорту і спричинити тривалі очікування.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Ремонтні роботи можуть ускладнити як в'їзд до Польщі, так і виїзд з неї, особливо для вантажного транспорту і легкових автомобілів, що прямують в Україну. Користувачам рекомендується заздалегідь планувати свої поїздки та, по можливості, використовувати альтернативні пункти пропуску, щоб зменшити затримки та незручності.

Згідно з інформацією, наданою польською стороною, ремонтні роботи включають заміну асфальтового покриття, що передбачає значні зміни в режимі роботи пункту пропуску. Це може призвести до ускладнень у русі та необхідності додаткових перевірок. Це може спричинити збільшення часу очікування і затори на кордоні.

Громадянам настійно рекомендується враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і вибирати інші маршрути для перетину кордону, щоб уникнути можливих затримок і незручностей, пов'язаних з проведенням ремонтних робіт.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демчеко заявлял, що цифровізація перевірки документів прискорить процес і виключить можливість підробок, завдяки звірці даних з електронними реєстрами, до яких раніше був обмежений доступ.

Читайте також: