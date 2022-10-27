Українців звільнили від оплати послуг із працевлаштування за кордоном: які нові умови

В Україні набули чинності зміни до закону про зайнятість населення.

В Україні відтепер заборонено компаніям-посередникам брати плату з українців за надання послуг із працевлаштування за кордоном. Їх має сплачувати роботодавець.

Відповідні зміни до закону "Про зайнятість населення" набрали чинності 27 жовтня, повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що посередник зобов'язаний безкоштовно надавати українцям консультації та всю інформацію майбутню роботу.

"Суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що компаніям, які надають послуги посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди.

"Оплата послуг за посередництво у працевлаштуванні за кордоном здійснюється роботодавцем, якому надано такі послуги", - додали у Мінекономки.

Нагадаємо, керівниця відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко розповіла, що українських біженців у Європі після 24 лютого активніше забезпечують роботою. Утім, переважно йдеться про фізичну працю. Так, лише у Польщі від 24 лютого працевлаштувалося 430 тисяч українських біженців.

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