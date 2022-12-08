Українця у Москві запідозрили у спробі негласного стеження і кинули до в’язниці

Російський суд призначив покарання у вигляді трьох років колонії суворого режиму громадянину України за використання GPS-трекера.

Дорогомиловський районний суд Москви засудив до 3 років колонії суворого режиму громадянина України Олексія Пасічника за придбання GPS-трекера для використання в особистому автомобілі для охоронних потреб.

Про таке рішення суду повідомляють російські пропагандисти.

Проблеми з російським правосуддям в українця почалися у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Пасічника затримала у Москві поліція, висунувши йому спершу звинувачення у порушенні міграційного законодавства та непокорі вимогам поліції.

Після цього проти нього було порушено кримінальну справу, оскільки в його автомобілі виявили GPS-трекер Mini A8.

На суді Пасічник стверджував, що купив цей прилад за 5 тисяч рублів (майже три тисячі гривень), щоб знайти автомобіль у разі його викрадення. Однак російський суд вирішив, що звинувачений придбав пристрій для негласного стеження.

За статтею 138.1 КК РФ українцеві “впаяли” три роки суворого режиму.

Нагадаємо, у Росії знову судитимуть дівчину за напис "Нет в***е", яка раніше довела, що протестувала проти вобли, адже терпіти не може цю рибу.

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