Українцям спростили процедуру отримання "Карти поляка": які тепер умови і як подати документи

У Польщі від 1 серпня почали приймати документи на отримання (продовження) "Карти поляка" для громадян України.

Подати документи можна безпосередньо в Польщі й у всіх без винятку воєводствах. Раніше це можна було зробити виключно у польських консульствах за межами країни.

Про це повідомляє сайт Кабміну Польщі.

Папери треба подавати до уженду воєвудського за місцем проживання. Стандартний термін розгляду таких заявок 2 місяці.

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Після цього відбудеться співбесіда польською мовою для перевірки знання мови, знань з історії, традицій, культури Польщі.

"Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання особам можливості подати заяву на отримання "Карти поляка", незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Заяви можуть подати як ті, хто вже мав "Карту поляка", так і ты, хто подають заявку вперше.

Деякі уженди воєвудські вже оприлюднили інформацію щодо того, як виглядатиме процес подавання документів на "Карту поляка". Наприклад, щоб подати документи до Мазовецького уженду воєвудського, треба спочатку заповнити онлайн форму на сторінці https://karta-polaka.mazowieckie.pl.

Після цього буде призначена дата візиту до Відділу у справах іноземців. Її заявник отримає на електронну пошту. За один візит можна буде подати документи на отримання "Карти поляка" для 1 дорослого та неповнолітніх дітей (якщо є).

Нагадаємо, у Польщі майже удвічі зросли ціни на карти побиту та інші документи для іноземців.

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