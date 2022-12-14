Українцям у Німеччині збільшують фінансову допомогу: скільки біженці одержуватимуть у 2023 році

Від початку повномасштабної війни Росії проти України переїхали близько 900 тис. людей.

Українці, які виїхали до Німеччини через війну Росії проти України, від початку 2023 року отримуватимуть більше грошей.

Про це повідомляє видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Багато хто з 900 тис. біженців у Німеччині після 90 днів перебування там змінили свої умови перебування, набувши статусу тимчасового захисту. Тож вони отримують грошову допомогу через центри зайнятості.

Але, як повідомляє федеральний міністр праці Губертус Гайль, з 1 січня 2023 року запрацює проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Тож, біженці, які отримали новий правовий статус після 90 днів перебування у Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV.

Розмір допомоги переглядатимуть не лише для всіх громадян Німеччини, а й відповідно українські біженці можуть очікувати на підвищення фінансової допомоги, якщо отримали такий статус.

Скільки грошей отримуватимуть українці з 2023 року:

одинокі дорослі - 502 євро на місяць;

батьки-одинаки - 502 євро;

повнолітні громадяни України - 451 євро;

діти 14-17 років - 420 євро;

діти 6−13 років - 348 євро;

діти до 5 років - 318 євро.

Українці у Німеччині з 1 червня отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець проживає самостійно. Для члена цілої родини сума менша - 404 євро на особу.

"Є нюанс: збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише одинокі дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину", - підкреслено в повідомленні.

Федеральна німецька влада нагадує тим біженцям, які ще не мають статус тимчасового захисту, бути уважними до терміну дії дозволеного перебування у країні. Щойно цей термін закінчується, потрібно або залишити територію країни, або подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Для цього необхідно мати ID-паспорт чи паперовий документ, а також свідоцтво про народження дітей (за їх наявності).

Водночас в Ізраїлі українських біженців виселяють із державного житла.

Тим часом у Польщі припинили виплату фінансової допомоги біженцям з України у межах програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, Ізраїль прийняв 15 тисяч неєврейських біженців з України.

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