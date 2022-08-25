Українцям у Польщі безкоштовно дадуть житло з ремонтом та меблями: хто може претендувати на допомогу

Українцям, які через повномасштабну війну Росії змушені виїздити до Польщі, зможуть отримати житло на тривалий час.
Пів сотні квартир для тривалого проживання українських біженців виділять в Опольському воєводстві. Житло буде облаштоване меблями та побутовою технікою.
Про це пише yavp.pl.
Згідно з проєктом, 17 гмін в Опольському воєводстві виділять 49 квартир для українських біженців, які раніше вже оселилися в цьому регіоні. Очікується, що житло отримають понад 200 осіб, які зможуть проживати там безплатно до двох років.
Площа квартир буде 40-50 кв. м. У квартирах перед заселенням зроблять ремонти, закуплять необхідну побутову техніку та меблі.
Кому саме з українських біженців дадуть квартиру та якими будуть умови отримання житла, визначатимуть в кожній гміні окремо. На фінансування проєкту соціального житла вже виділено 6 млн злотих (46 млн гривень).
Після того, як українці повернуть додому соціальне житло будуть використовувати для місцевих мешканців воєводства, які цього потребують.
Нагадаємо, українцям в Польщі виділили 4,5 млн злотих допомоги.
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