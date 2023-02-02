Українцям у Польщі виплатять ще одну фіндопомогу: хто і як може отримати гроші

Українці не повинні покидати Польщу, доки їм виплачують цю фіндопомогу.

У Польщі Червоний Хрест відновив реєстрацію на програму фінансової допомоги біженцям з України, але тільки в одному місті-воєводському центрі. Для участі в програмі треба також відповідати низці критеріїв.

Про це йдеться на сайті організації.

Українцям, які відповідають критеріям, виплачуватимуть 1 420 злотих (12 159 грн), а члени його родини (до 5 осіб) отримуватимуть по 1 220 злотих (10 434 грн) протягом 2-х місяців.

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Зареєструватися на програму, організовану Міжнародним рухом Червоного Хреста та Червоного Півмісяця разом з Польським Червоним Хрестом, можуть українців, які були змушені вихати зі своєї країни після 24 лютого 2022 року через початок повномасштабної війни. На цей момент претенденти мають бути в Польщі (в місті Кельце) і самостійно утримують хоча б одну неповнолітню дитину або людину похилого віку (понад 50 років).

Також податися на фіндопомогу можуть ті, хто утримує одну або більше людину з особливими потребами. Важливо, щоб претенденти не отримували раніше інших фіндопомог від різних організацій.

Крім того, українці, яких зареєструють, не повинні покидати територію Польщі на час отримання фіндопомоги.

Під час подачі заявки потрібно підготувати один з документів, які підтверджують особу: закордонний паспорт, ID-картка громадянина України, внутрішній паспорт, закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання. Для дітей та підлітків потрібні свідоцтва про народження.

Подача заявки відбувається через мобільний застосунок, який можна завантажити в App Store та Google Play. У разі відсутності смартфона, заявку подати можна у відділі Червоного Хреста в місті Кельце.

Реєстрація на участь у програмі доступна до 14 лютого.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що українські біженці, які за кордоном отримують там фінансову допомогу, повинні відображати ці доходи у декларації, але податок сплачувати не потрібно.

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