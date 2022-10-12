Українцям у Польщі готуються скасувати ще одну безкоштовну послугу: яку і коли

Українці, які через напад Росії були змушені шукати притулку в Польщі, невдовзі будуть частково оплачувати своє проживання в пунктах масового розміщення.

Уряд Польщі готується запровадити 50% оплату біженцями з України свого проживання у центрах масового розміщення.

Про це пише Gazetaprawna.pl.

Згідно з планами польських урядовців, безкоштовне проживання у центрах масового розміщення біженців скасують не для всіх.

Так, люди пенсійного віку, які вже не працюють, люди з інвалідністю, а також багатодітні матері, які самі виховують дітей, не будуть оплачувати 50% свого перебування в центрах.

Заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павло Шефернакер пояснив нововведення тим, що велика кількість українців, які вимушено покинули свою країну, вже знайшли собі роботу у Польщі, а тому мають певні доходи. За його словами, Польща більше не може брати на себе всі витрати проживання біженців.

Очікується, що така оплата буде запроваджена від середини листопада. Остаточне рішення щодо цього нововведення має бути оприлюднене вже скоро урядом Польщі.

За підрахунками, станом на зараз в центрах масового розміщення Польщі перебуває близько 80 тисяч біженців з України. Один із найбільших центрів - в місті Надажин, де проживає майже 2 тис осіб.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які повернуться додому на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС і їм не потрібно буде проходити повторну реєстрацію. На таких людей після повернення автоматично продовжить поширюватися дія Директиви про тимчасовий захист.

Перед тривалою поїздкою до України біженцям потрібно буде повідомити відповідним органам країни про виїзд з тої чи іншої країни ЄС. Водночас, важливо вказати, що особа має намір повернутися.

Тим часом віцемаршал Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич висловив обурення тим, що багато українців в Польщі говорить російською і пропонує навчити їх рідній мові.

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