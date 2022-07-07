Українцям у Польщі надаватимуть дешеве комунальне житло: деталі проєкту

Уряд Польщі готує проєкт міжвідомчої стратегії, який передбачає забезпечення українців недорогим комунальним житлом.
Проєкт міжвідомчої стратегії має сприяти інтеграції українців, які вимушено виїхали до Польщі через війну, розпочату Росією на чолі з диктатором Володимиром Путіним.
Про це розповіла міністерка соціальної інтеграції Агнєшка Щігай, пoвідoмляє bankier.pl.
Щігай зазначила, що настав момент, коли біженці з України “почнуть ставати більш незалежними”. Щоб це стало можливим, треба допомогти їм знайти роботу, а також якомога дешевше житло.
За її словами, більшість біженців перебувають у великих містах, а там більше немає варіантів дешевого житла. Отже, на її думку, достатньо "трохи облаштувати під можливість проживання" покинуті приміщення, які розташовані в невеликих населених пунктах і перебувають в приватних руках.
Щігай пояснила, що кожна гміна знає, що на її території є багато таких покинутих приміщень. Отже, роль місцевої влади – шукати можливості та спілкуватися з їхніми власниками, а завдання уряду – допомагати фінансово в облаштуванні порожніх наразі об'єктів для проживання людей.
Згідно з ідеєю, такі приміщення переходили б в оренду до місцевої влади на кілька років й та могла б здавати їх за помірну плату на тривалий термін біженцям з України.
Розробка стратегії наразі перебуває на стадії консультацій зі спільнотою громадських організацій та органами місцевого самоврядування. Після цього її представлять широкій громадськості.
Щігай зазначила, що настав момент, коли біженці з України “почнуть ставати більш незалежними”. Щоб це стало можливим, треба допомогти їм знайти роботу, а також якомога дешевше житло.
Нагадаємо, у Польщі чоловікам-заробітчанам з України почали більше платити. Наскільки зросли зарплати.
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