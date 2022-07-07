Українцям у Польщі надаватимуть дешеве комунальне житло: деталі проєкту

Проєкт міжвідомчої стратегії має сприяти інтеграції українців, які вимушено виїхали до Польщі через війну, розпочату Росією на чолі з диктатором Володимиром Путіним.

Про це розповіла міністерка соціальної інтеграції Агнєшка Щігай, пoвідoмляє bankier.pl.

Щігай зазначила, що настав момент, коли біженці з України “почнуть ставати більш незалежними”. Щоб це стало можливим, треба допомогти їм знайти роботу, а також якомога дешевше житло.

За її словами, більшість біженців перебувають у великих містах, а там більше немає варіантів дешевого житла. Отже, на її думку, достатньо "трохи облаштувати під можливість проживання" покинуті приміщення, які розташовані в невеликих населених пунктах і перебувають в приватних руках.

Щігай пояснила, що кожна гміна знає, що на її території є багато таких покинутих приміщень. Отже, роль місцевої влади – шукати можливості та спілкуватися з їхніми власниками, а завдання уряду – допомагати фінансово в облаштуванні порожніх наразі об'єктів для проживання людей.

Згідно з ідеєю, такі приміщення переходили б в оренду до місцевої влади на кілька років й та могла б здавати їх за помірну плату на тривалий термін біженцям з України.

Розробка стратегії наразі перебуває на стадії консультацій зі спільнотою громадських організацій та органами місцевого самоврядування. Після цього її представлять широкій громадськості.

Щігай зазначила, що настав момент, коли біженці з України “почнуть ставати більш незалежними”. Щоб це стало можливим, треба допомогти їм знайти роботу, а також якомога дешевше житло.

Нагадаємо, у Польщі чоловікам-заробітчанам з України почали більше платити. Наскільки зросли зарплати.

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