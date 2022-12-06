Українцям у Польщі припинили виплачувати одну з фіндопомог: яку і що сталося

Програма передбачала виплату по 700 злотих на біженця і 600 злотих на кожного члена його сім'ї.

У Польщі припинили виплату грошової допомоги українським біженцям у межах програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Про це йдеться на сайті фонду.

Програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, який подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім'ї. Фінансову допомогу від цього фонду українці, які через війну були змушені виїхати до Польщі, отримували протягом трьох місяців.

"Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті Уряду Польщі", - сказано на сайті.

Допомога була доступна в таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бєльсько-Бялій, Оструді, Згежі та Битомі.

Також фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в межах програми.

“Реєстрація на нашу зимову підтримку закрита. Дякуємо за проявлений інтерес”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Польщі за кошти фіндопомог живуть лише 5% українських біженців, більшість із них сплачує оренду власним коштом.

Нагадаємо, у польському Гданську створять спеціальний будинок для українських дітей, які внаслідок вторгнення РФ втратили батьків. Діти, які втратили батьків на війні, зможуть там проживати та отримувати психологічну допомогу. Але на таку ініціативу треба до 300 тисяч злотих, тож зараз збирають кошти.

Також у Польщі збирають кошти, за які придбають різдвяні подарунки для дітей, котрі переживають російську агресію в Україні.

Читайте також: