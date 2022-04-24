Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування: що для цього потрібно

Українців у Польщі запрошують долучитися до програм оплачуваного стажування та працевлаштування.
Компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польско-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зокрема, українцям пропонують різноманітні програми оплачуваного стажування в таких підрозділах та напрямках:
- обслуговування клієнтів;
- бухгалтерський облік та забезпечення нормативної відповідності;
- розроблення програм (зокрема розроблення програмного забезпечення, Front End, програмування PHP FullStack), адміністрування баз даних;
- контактцентр;
- перевірка якості/робота зі скаргами;
- група дозвілля;
- цифровий маркетинг;
- фінанси;
- глобальна діяльність;
- кадри та оплата праці;
- рецепція та адміністрування;
- підтримка під час злиття та поглинання компаній.
Подавати заявки можна протягом травня– серпня 2022. Взяти участь можуть і абітурієнти, студенти та випускники, і ті, хто хоче спробувати себе в новій сфері.
Стажування пропонуються у польських містах та за кордоном, зокрема, у Софії, Бухаресті, Відні, Будапешті. Список може розширюватися, оскільки до програми ще долучаються компанії з різних міст та країн.
Як долучитися:
- Потрібно заповнити реєстраційну форму за цим поиланням: https://mci.pl/formularz_rejestracyjny.
- Наступним кроком є інтерв’ю та психометричні тести (https://www.master-hr.pl), після чого кандидатів запросять до участі в так званому “супер дні” (зустріч в компанії).
Нагадаємо, у Польщі знайшли роботу 77 тисяч біженців з України.
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