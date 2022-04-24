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Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування: що для цього потрібно

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Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування: що для цього потрібно

Freepik

Українців у Польщі запрошують долучитися до програм оплачуваного стажування та працевлаштування.

Компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польско-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, українцям пропонують різноманітні програми оплачуваного стажування в таких підрозділах та напрямках:

  • обслуговування клієнтів;
  • бухгалтерський облік та забезпечення нормативної відповідності;
  • розроблення програм (зокрема розроблення програмного забезпечення, Front End, програмування PHP FullStack), адміністрування баз даних;
  • контактцентр;
  • перевірка якості/робота зі скаргами;
  • група дозвілля;
  • цифровий маркетинг;
  • фінанси;
  • глобальна діяльність;
  • кадри та оплата праці;
  • рецепція та адміністрування;
  • підтримка під час злиття та поглинання компаній.

Подавати заявки можна протягом травня– серпня 2022.  Взяти участь можуть і абітурієнти, студенти та випускники, і ті, хто хоче спробувати себе в новій сфері.

Стажування пропонуються у польських містах та за кордоном, зокрема, у Софії, Бухаресті, Відні, Будапешті. Список може розширюватися, оскільки до програми  ще долучаються компанії з різних міст та країн.

Як долучитися:

  • Потрібно заповнити реєстраційну форму за цим поиланням: https://mci.pl/formularz_rejestracyjny.
  • Наступним кроком є інтерв’ю та психометричні тести (https://www.master-hr.pl), після чого кандидатів запросять до участі в так званому “супер дні” (зустріч в компанії).

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