Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування: що для цього потрібно

Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування: що для цього потрібно

Українців у Польщі запрошують долучитися до програм оплачуваного стажування та працевлаштування.

Компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польско-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, українцям пропонують різноманітні програми оплачуваного стажування в таких підрозділах та напрямках:

обслуговування клієнтів;

бухгалтерський облік та забезпечення нормативної відповідності;

розроблення програм (зокрема розроблення програмного забезпечення, Front End, програмування PHP FullStack), адміністрування баз даних;

контактцентр;

перевірка якості/робота зі скаргами;

група дозвілля;

цифровий маркетинг;

фінанси;

глобальна діяльність;

кадри та оплата праці;

рецепція та адміністрування;

підтримка під час злиття та поглинання компаній.

Подавати заявки можна протягом травня– серпня 2022. Взяти участь можуть і абітурієнти, студенти та випускники, і ті, хто хоче спробувати себе в новій сфері.

Стажування пропонуються у польських містах та за кордоном, зокрема, у Софії, Бухаресті, Відні, Будапешті. Список може розширюватися, оскільки до програми ще долучаються компанії з різних міст та країн.

Як долучитися:

Потрібно заповнити реєстраційну форму за цим поиланням: https://mci.pl/formularz_rejestracyjny.

Наступним кроком є інтерв’ю та психометричні тести (https://www.master-hr.pl), після чого кандидатів запросять до участі в так званому “супер дні” (зустріч в компанії).