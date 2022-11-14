Українцям у Польщі виплатять ще одну фінансову допомогу: яка сума і хто саме отримає гроші

На допомогу можуть розраховувати тільки ті біженці, які ще не отримували її від жодних організацій.

У шести містах Польщі українським біженцям можна подати заявку на виплату фінансової допомоги від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Про це йдеться на сайті фонду.

Згідно із програмою, біженці з України можуть отримати по 700 злотих (близько 5 666 грн) та по 600 злотих (4 856 грн) на кожного члена родини. Виплати здійснюються протягом трьох місяців.

Подати заявку на участь у програмі можуть українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і ще не отримували інших допомог від будь-яких організацій. Крім того, українець, який подає заявку та члени його родини, не повинні працювати в Польщі і отримувати інші доходи.

Також ще є додаткові критерії, принаймні одному з яких заявник має відповідати для отримання фінансової допомоги:

бути матір'ю-одиначкою або батьком-одинаком;

багатодітний батько чи матір;

вік від 65 років;

вагітність;

в родині є особа з особливими потребами;

в родині є особа із хронічним чи іншим серйозним захворюванням.

Наразі подати заявки для участі у програмі можна в 6 містах Польщі: Вроцлав, Ґданськ, Бєльсько-Бяла, Оструда, Битом, Згєж.

Для кожного міста є спеціальний телефонний номер, на який треба надіслати СМС з усіма контактними даними, після чого, має надійти інформація про очний візит. З собою треба взяти всі документи.

Нагадаємо, ZUS Польщі масово перевіряє українських біженців, які виїздять на понад місяць. Таким громадянам скасовують соцвиплати через тривалу відсутність у Польщі.

Водночас, як свідчать результати дослідження, половина українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі стверджують, що їхній рівень життя у сусідній країні значно покращився. Так, 51% українців відповіли, що у Польщі можуть купувати речі та продукти, на які в Україні бракувало грошей.

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