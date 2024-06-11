Українцям за кордоном можуть подовжити статус тимчасового захисту: що про це відомо

Європейська комісія запропонувала продовжити дію статусу тимчасового захисту для українців, які перебувають за кордоном. Пропонується запровадити його ще на один рік.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Як зазначається, продовжити статус дії тимчасового захисту для українців можуть, якщо ініціативу підтримають європейські міністри з питань юстиції та внутрішніх справ, Рада ЄС. В такому випадку тимчасовий захист буде продовжено до 4 березня 2026 року. Станом на зараз таким статусом користуються майже 4,2 мільйона осіб.

Статус тимчасового захисту дозволяє біженцям з України користуватися правами ЄС щодо:

проживання;

доступу до ринку праці;

отримання медичної допомоги;

доступу до освіти.

Водночас в Єврокомісії вважають, що біженці не мають умов для безпечного повернення до України на постійне проживання. І це є головним аргументом продовження статусу в ЄС.

“Через продовження російських атак на громадянську та життєво важливу інфраструктуру всюди в Україні, наразі не існує жодних умов для безпечного та тривалого повернення в Україну. Комісія вважає, що причини надання тимчасового захисту не зникли та що її слідує продовжити ще на рік”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що понад половину українців не мають можливості відкладати гроші "на чорний день". А майже кожен п'ятий – змушений витрачати свої заощадження.

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