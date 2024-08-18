Українцю у Римі загрожує реальний термін ув’язнення і велетенський штраф — що сталося

19-річний турист з України вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

В столиці Італії турист з України зробив напис на Колізеї — пам'ятці давньоримської архітектури. За це молодик може отримати до трьох років ув'язнення та сплатить адміністративний штраф до 10 тисяч євро.

Про це пише La Repubblica.

19-річний українець, який подорожував Італією, може опинитися за ґратами через напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі. Випадок стався напередодні, 16 серпня. Близько 14:00 хлопця затримала поліція міста за те, що той вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін пам'ятки.

Дії українського туриста помітили інші відвідувачі.

Українцю висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".

Нагадаємо, одна з туристок із США раніше попередила про нове "агресивне" шахрайство в Римі. Зокрема, американка, яка відпочивала в Італії, розповіла, що бачила чоловіка, який став жертвою так званої "афери з браслетами".

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