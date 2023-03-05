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Українець купив польський паспорт за 5000 доларів, але до Польщі так і не потрапив

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Українець купив польський паспорт за 5000 доларів, але до Польщі так і не потрапив

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Українець купив в інтернеті польський паспорт, але потрапити до Польщі з ним так і не зміг.

Українця, який прибув до Польщі з Німеччини з підроблений паспортом, затримали прикордонники на посту в Каліші.

Про це повідомляє In Poland.

Зазначається, що 1 березня прикордонники патрулювали трасу, аби фіксувати факти нелегальної міграції. В якийсь момент прикордонники помітили припаркований на стоянці автомобіль з німецькими номерами.

Коли охоронці попросили водія та пасажира надати документи для перевірки, виявилося, що польський паспорт водія підроблений. 

Чоловік зізнався, що є громадянином України, та купив підроблене посвідчення особи в інтернеті за 5 000 злотих. Порушник розповів, що приїхав до Польщі з Німеччини "в гості", однак жодних інших документів при собі не мав.

Тепер українцеві загрожує штраф, обмеження або позбавленням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 2022 року було викрито близько 110 злочинних груп, які організовували незаконні "мандрівки через кордон". В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua про це розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Дата публікації
Перегляди
952
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