Українець, що вчинив самопідпал у Кракові, помер у лікарні

Стан чоловіка був критичним від самого початку.

Українець, який минулого тижня вчинив самопідпал перед консульством нашої держави у Кракові, помер у лікарні від отриманих опіків.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на пресслужбу медзакладу.

Зазначається, що стан 62-річного (раніше ЗМІ писали, що йому було 63 роки) чоловіка від початку перебування в лікарні був важким.

"На жаль, незважаючи на зусилля лікарів-спеціалістів, сьогодні вдень помер пацієнт, якого 13 квітня госпіталізували до лікарні у важкому стані, після самопідпалу перед українським консульством", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня перед Генеральним консульством України в Кракові 62-річний громадянин України неочікувано підпалив себе.

За даними ЗМІ, чоловік був охайно одягнений. Раптом він почав закликати земляків повертатися до України, чоловіків боротися за батьківщину. Інші очевидці розповіли, що цей українець нібито кричав, що "розчарований своєю державою, обурювався на корупцію та заявляв, що за 10 років життя у Польщі йому ніхто нічим не допоміг".

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