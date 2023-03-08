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Українець у Польщі накрав солодощів із магазину і вчинив сварку з охоронцем: його жорстоко покарають

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1572
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Українець у Польщі накрав солодощів із магазину і вчинив сварку з охоронцем: його жорстоко покарають

Фото: pixabay.com

Чоловіка можуть ув'язнити.

У Польщі затримала 36-річного громадянина України, який вкрав з магазину продукти та солодощі на 23 злотих (192 грн). Чоловіка затримали і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Про це пише inPoland.net.pl.

Відомо, що крадіжка сталася в Рацібужі близько 7:10 ранку в одному з супермаркетів. Там чоловік взяв з полиць деякі продукти і солодощі, сховав їх і не заплатив. Сума товарів разом була 23 злотих. 

Коли українець намагався вийти з магазину, його затримала охорона. Чолок почав агресивно поводитися і сваритися з працівником охорони. Тоді на місце приїхали правоохоронців.

У результаті копи затримали чоловіка, 36-річного громадянина України, якого доправили до поліції. Там йому було пред'явлено кримінальне провадження за розбій. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у польському місті Зомбковіце-Силезьке одна з клієнток магазину зважила банани, але позначила їх як яблука за акційною ціною. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Дата публікації
Перегляди
1572
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