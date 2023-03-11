Українець у Польщі “обчистив” магазини на чверть мільйона гривень: хотів віддати борги

Українському громадянину за серію крадіжок загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

У польському місті Любліні поліцейські затримали 37-річного громадянина України, який відповідатиме за крадіжки електроінструментів та одягу на загальну суму майже 30 тисяч злотих, тобто майже 250 тисяч гривень.

Про це повідомили у виданні Lublin24.

У повідомленні йдеться, що останніми днями в магазинах однієї з мереж, яка торгує товарами за зниженими цінами, сталася серія крадіжок.

Один і той же чоловік змітав з полиць дорогі електроінструменти та одяг та, скориставшись неуважністю персоналу, виходив із магазину.

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“Таким чином він вчинив кілька крадіжок на загальну суму майже 30 000 злотих”, - повідомив співробітник Головного управління поліції в Любліні Каміль Ґолембівський.

Зловмисника затримали та визнали винним у п’яти крадіжках. Поліції він заявив, що краде, щоб розплатитися з боргами.

За це правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше у польському місті Познань 35-річний українець напав на жінку і вкрав її авто.

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