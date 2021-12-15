Українець у Польщі перевозив групу мігрантів з Єгипту та Іраку до Німеччини: усіх затримали (фото)

Українець у Польщі перевозив групу мігрантів з Єгипту та Іраку до Німеччини: усіх затримали (фото)

Йому загрожує 8 років в'язниці.

У Польщі затримали 30-річного українця, який перевозив у своєму авто сімох нелегалів - шістьох громадян Іраку та одного громадянина Єгипту.

Про це пише Polska Agencja Prasowa.

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Як зазначається, мігрантів виявили під час нічної перевірки автівки Volkswagen Sharan в польському місті Нова-Суль. Як виявилося, в транспортному засобі було семеро мігрантів віком від 23 до 27 років. Вони, як підозрюють, нелегально перебували в країні і прямували до кордону з Німеччиною.

"Громадянину України висунуто звинувачення за частиною 3 статті 264 Кримінального кодексу, яка полягає в організації незаконного перетину кордону для інших людей. За цей злочин передбачено покарання до восьми років ув'язнення", - сказав прессекретар поліції.

Мігрантів передадуть прикордонникам, які вирішать їхню подальшу долю.

Нагадаємо, протягом цього року у Польщі затримали щонайменше 85 українців, які допомагали нелегальним мігрантам перетинати польсько-білоруський кордон.

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