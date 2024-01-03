Українець у Польщі розгромив 11 автомобілів: як він це пояснив (фото)

У польському Гданську 40-річний українець розтрощив бейсбольною битою 11 автомобілів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Збитки сягають майже 140 тис. злотих (понад 1,3 млн грн).

Про це місцева поліція повідомила 3 січня.

До правоохоронців Гданська рано-вранці 1 січня надійшло повідомлення від очевидців про те, що чоловік гатив битою по припаркованих авто на одній з автостоянок району Осова.

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Поліція прибула на місце інциденту і помітила в одному з пошкоджених автомобілів чоловіка: він лежав у пасажирському кріслі. Зовнішність чоловіка збігалася з описом того, хто трощив машини, тож правоохоронці затримали зловмисника. Як показав тест, в організмі чоловіка було два проміле алкоголю.

Серед 11 пошкоджених битою машин були Toyota та Opel. В автівках розбиті вікна, знищені дзеркала та задні ліхтарі.

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Розтрощені бейсбольною битою 11 авто у Гданську / Фото: Поліція Гданська

Коли українець пояснював правоохоронцям свої дії, то сказав, що стежив за порядком на прибудинковій території і взяв ситуацію у свої руки.

Поліція висунула затриманому 11 звинувачень за пошкодження майна. За таке правопорушення у Польщі максимальне покарання передбачає до п’яти років ув’язнення.

До слова, напередодні Нового року український співак Юлік шокував звісткою про те, що його авто побили просто у центрі Варшави.

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