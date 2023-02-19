Українець у Польщі влаштував погром: розтрощив кілька авто і двері місцевої фірми (фото)

У Польщі затримали українця, який пошкодив кілька автомобілів та двері до одного з підприємств. Чоловік зривав дзеркала на автомобілях, обривав склоочисники, а в одному із авто - розбив лобове скло.

Про це повідомляє портал Bielsko.biala.pl.

Інцидент стався у польському місті Бельсько-Бяла уночі 18 лютого. За словами одного із постраждалих, він не спав і помітив, як невідомий чоловік розтрощив його авто, сусідній "Ягуар".

"Потім чоловік підійшов до чорного "Фольксвагена" і намагався сісти в машину. Пізніше він почав виривати склоочисники в автомобілях і нищити їх", — сказав місцевий житель Адріан.

На місце викликали поліцію. Як виявилося, чоловік потрощив кілька автомобілів – вирвав дзеркала, склоочисники, номерні знаки, в одній з автівок він розбив лобове скло, а також розтрощив двері місцевої фірми.

Правоохоронці затримали його. Польські пишуть, що в крові зловмисника було майже два проміле алкоголю у крові. Його відправили до витверезника, після чого будуть відповідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Польщі біля міста Гарволін, що в Мазовецькому воєводстві, загинув українець, на якого на трасі наїхала фура DAF. Від отриманих травм українець помер на місці.

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