Українець в Естонії хотів дати хабар поліцейським, а отримав умовний термін

Чоловік намагався підкупити двох поліцейських, щоб вони не карали його за керування автомобілем у нетверезому стані.

В Естонії суд ухвалив вирок громадянину України, який тричі намагався підкупити місцевих поліцейських, які викрили його у п’яному водінні.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про те, що у Пилві помітили автомобіль Audi A4, водій якого міг бути п’яним.

За кермом машини виявився 39-річний український робітник, який сам зізнався, що вживав алкоголь та запропонував поліцейському 500 євро, проте той від грошей відмовився.

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Після цього на місце прибув начальник зміни, якому порушник також запропонував вказану суму, однак і цей правоохоронець брати хабар відмовився.

Тоді українець заявив, що готовий дати по 500 євро кожному, але й цього разу його план не спрацював.

Підсумком історії став суд, на якому чоловіка засудили до року та трьох місяців умовного позбавлення волі.

Нагадаємо:

За участь у кіберзлочинному угрупуванні, яке викрало дані мільйонів кредитних і дебетових карток у Сполучених Штатах Америки, українського хакера Андрія Колпакова засуджено до семи років тюремного ув'язнення.

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